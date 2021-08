AM Ana Maria da Silva

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aplicou a segunda dose em Ibaneis - (crédito: Ana Maria da Silva/CB/D.A. Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), recebeu, na manhã desta quarta-feira (11/8) a segunda dose da vacina contra a covid-19. A dose foi aplicada durante inauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Paranoá Parque, pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

A primeira dose foi aplicada no chefe do executivo local em 19 de maio, após ser contemplado pela campanha de imunização. Ibaneis tem diabetes, comorbidade incluída no grupo prioritário à época. O governador precisou aguardar um intervalo de três meses, uma vez que a dose recebida foi da Oxford/Astrazeneca.

O momento contou com a participação de diversas autoridades, dentre elas o vice-governador Paco Britto (Avante) e o secretário de saúde do DF, Osnei Okumoto. O ato foi alusivo à abertura da sala de vacinação da nova UPA do Paranoá Parque. “Até o final do ano, toda a população brasileira estará vacinada contra a covid-19”, ressaltou o ministro da saúde, Marcelo Queiroga.

Para o governador, o momento é de alegria. “Eu, que vivo uma vida bastante exposta, estou todos os dias na rua, sem ter como não participar de aglomerações, então estou feliz de receber a segunda dose”, disse. De acordo com o chefe do executivo local, a vacinação foi feita em público como forma de conscientização. “As pessoas não podem se esquecer de receber a segunda dose. É muito importante, até porque não sabemos quantas variantes vão vir desse vírus. Então temos que estar prevenidos e a melhor maneira é estar com a imunização da D2 também”, pontua.

Inauguração

Localizada na quadra 2, conjunto 6, Área Especial 4, a nova UBS vai contemplar uma população de 25 mil pessoas. Até então, os moradores do residencial que buscavam atendimento precisavam se deslocar até a UBS 03, na quadra 02 do Paranoá, próximo ao restaurante comunitário.

No novo espaço, de 870,5 metros quadrados, serão alocadas seis equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), cada uma formada por um médico, um enfermeiro, três técnicos em enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Também haverá uma equipe complementar do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).

De acordo com o administrador regional do Paranoá, Sérgio Damaceno, a inauguração representa um grande passo para a região. “Hoje é um dia histórico para o Paranoá Parque e Paranoá. Porque hoje, temos 40 mil pessoas felizes e, claro, porque conseguiram sua moradia. Mas que vieram para cá sem nenhum equipamento público”, disse. “Isso aqui, Paranoá Parque, é só um começo. É um dia histórico, é um equipamento público. Mas vai vir muito mais coisa para essa região, que não está desassistida”, disse.