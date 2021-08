Rússia bate recorde de mortos por covid em 24h pelo 2º doa consecutivo

AF Agência France-Presse

(crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

A Rússia registrou 815 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, um recorde pelo segundo dia consecutivo desde o início da pandemia.

Na origem deste avanço estão, sobretudo, a presença da variante Delta e a lenta campanha de vacinação. A pandemia voltou a se intensificar no início do verão (inverno no Brasil).

Também foram registrados 22.277 novos casos nas última 24 horas, conforme balanço diário divulgado pelo centro de crise do governo russo.

No total, o governo contabiliza 168.864 mortes de covid-19 desde que o coronavírus começou a se propagar no país.

Este número é parcial, porém, pois leva em consideração apenas os casos em que a necropsia determinou o coronavírus como principal causa do óbito.

A agência russa de estatísticas, a Rosstat, estima que as mortes por covid-19 no país tenham passado de 300.000 até o final de junho.

A onda da pandemia provocada na Rússia pela variante Delta deixou 21.0000 mortos em junho no país, segundo a Rosstat.