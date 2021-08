Avião militar afegão cai no Uzbequistão, informou o ministério da Defesa do país

AF Agência France-Presse

Um avião militar afegão caiu no domingo no Uzbequistão, informou o ministério da Defesa do país da Ásia central nesta segunda-feira (16/8), confirmando informações publicadas pela imprensa local.

"Um avião militar atravessou ilegalmente a fronteira com o Uzbequistão. Há uma investigação em curso sobre o que aconteceu", disse o porta-voz do ministério, Bakhrom Zulfikarov.

Ele confirmou as informações da imprensa local sobre a queda de um avião no domingo na província de Surkhondaryo, no limite com o Afeganistão.

Bekpulat Okboyev, médico em um hospital da região, afirmou à AFP que dois pacientes com uniforme afegão foram internados no hospital no domingo à noite.

Um deles se ejetou do avião de paraquedas, disse, antes de informar que os dois sofreram fraturas.

O Afeganistão está sob controle dos talibãs e o presidente do país fugiu para o exterior no domingo, após a entrada dos insurgentes em Cabul.

Privadas do vital apoio americano, as tropas afegãs tentaram em várias ocasiões fugir para países vizinhos da Ásia central, sobretudo o Uzbequistão, desde o início da ofensiva talibã em maio, quando começou a retirada das tropas estrangeiras.

No domingo, 84 soldados afegãos que fugiram para o Uzbequistão foram detidos pelas tropas deste país na fronteira.