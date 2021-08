Avião para 100 passageiros decolou de Cabul com mais de 600 pessoas a bordo

TM Thays Martins

(crédito: Defense One )

Em meio ao caos no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira (16/8), um avião militar norte-americano decolou com 640 pessoas a bordo, quando só tinha capacidade para pouco mais de 100 passageiros.



Uma imagem obtida pelo site de notícias de defesa e segurança dos Estados Unidos Defense One mostra centenas de pessoas amontados no Boeing C-17 Globemaster III, que tem capacidade para até 134 soldados.

JUST IN: "The Crew made the decision to go" — Inside RCH 871, which saved 640 from the Taliban ... from @TaraCopp and me https://t.co/r4YvGqJZ4b pic.twitter.com/CI1mAmqjHT — Marcus Weisgerber (@MarcusReports) August 16, 2021

O voo partiu de Cabul para o Catar, e segundo autoridades de defesa dos Estados Unidos, todos chegaram de forma segura.

De acordo com o Defense One, a aeronave iria transportar alguns norte-americanos, mas várias pessoas se amontoaram na rampa de acesso ao avião, entre elas mulheres e crianças, e a tripulação tomou a decisão de ir.

O desespero das pessoas foi visto em vídeos que circulam nas redes sociais. Pelas imagens, é possível ver centenas de pessoas correndo e subindo em aviões. Na confusão, dois afegãos foram mortos.

Vídeo gravado no aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta segunda-feira (16). Em outro vídeo, é possível ver pessoas caindo, enquanto a aeronave decola.



A Humanidade precisa evoluir muito ainda. Nossas orações ao povo Afegão que sofre com essa disputa de poder.#Paz pic.twitter.com/VrPJ2jaE9a — Jonnes Costa (@JonnesCosta) August 17, 2021

Momento dos fatos mundiais ?????????????????Afeganistão ????????: Mais imagens do aeroporto internacional de Cabul.

O desespero continua e milhares de pessoas tentam entrar no primeiro avião que encontram, e para piorar a situação o Talibã ameaça a invadir o aeroporto a qualquer momento.. pic.twitter.com/JTqvH022Ix — black meteor ?????????????? (@black_meteorite) August 17, 2021

Após o tumulto, o aeroporto teve que ser fechado para conter a multidão e só foi reaberto nesta terça-feira (17/8).

Os combatentes do Talibã assumiram o controle da capital afegã no domingo (15/8) depois de 20 anos longe do poder.