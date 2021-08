Vídeo: talibãs "treinam" em academia do palácio presidencial do Afeganistão

CB Correio Braziliense

Combatentes talibãs montam guarda em um portão de entrada do lado de fora do Ministério do Interior em Cabul - (crédito: Javed Tanveer / AFP)

Nesta segunda-feira (16/8), foi divulgado um vídeo de combatentes do Talibã “treinando” no palácio presidencial em Cabul, capital do Afeganistão. As imagens mostram homens em equipamentos de ginástica com armas - inclusive com um lança míssil.

No vídeo, os guerrilheiros parecem se divertir, rindo enquanto malhavam na academia. Enquanto uns utilizavam os equipamentos, outros faziam fotos e vídeos do momento. Confira:

O palácio foi entregue ao Talibã após o presidente afegão Ashraf Ghani fugir do país no último domingo (15/8). O Afeganistão vive um momento de caos desde a tomada do país pelo Talibã. A população enfrenta um medo de uma possível imposição da lei ultrarrigorasa islâmica, como foi quando eles governaram o país de 1996 a 2001.