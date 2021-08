Líderes do Talibã se reúnem com ex-presidente afegão Hamid Karzai

AF Agencia France Presse

(crédito: Ahmad SAHEL ARMAN / AFP)

Líderes talibãs se reuniram, nesta quarta-feira (18), com o ex-presidente afegão Hamid Karzai e o representante do governo derrubado para as negociações de paz, Abdullah Abdullah, informou o portal de vigilância de sites islâmicos SITE.



Os líderes talibãs "disseram que perdoaram todos os ex-dirigentes governamentais, então ninguém está obrigado a abandonar o país", informou o SITE depois que os talibãs publicaram imagens de Karzai junto a Anas Haqqani, membro da equipe negociadora do Talibã.



Abdullah foi o representante que negociou durante meses um acordo de paz com os rebeldes no Catar. Karzai foi o primeiro presidente do Afeganistão depois da invasão liderada pelos Estados Unidos em 2001 e permaneceu no poder até 2014.



O líder do Talibã, o mulá Haibatullah Akhundzada, ordenou a libertação dos "prisioneiros políticos", tuitou o movimento que controla o país.



"A partir de amanhã, todos os governadores provinciais devem libertar todos os prisioneiros políticos, seja qual for seu perigo, sem restrições ou condições, e entregá-los às suas famílias", disse o comunicado em árabe.

