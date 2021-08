Merkel exalta o candidato de seu partido para sucedê-la

AF Agência France-Presse

(crédito: JOHN MACDOUGALL / AFP)

Berlim, Alemanha - A chanceler alemã Angela Merkel elogiou, neste sábado (21/8), a trajetória e os valores de Armin Laschet, o líder e candidato de seu partido para substituí-la no poder após as eleições legislativas de setembro.

"Sempre foi importante para ele colocar a dignidade individual e inalienável no centro de tudo", disse durante um ato de campanha em Berlim. "Estou profundamente convencida de que é justamente com esta atitude que servirá aos alemãs como chanceler", acrescentou a líder conservadora, que encerrará seus 16 anos no poder.

Este apoio chega em um momento delicado para o candidato da União Democrata Cristã (CDU), que perde força nas pesquisas. Segudo Merkel, Laschet é capaz "de construir pontes entre as pessoas" e para quem "a letra C" de Cristão é a "bússola de tudo o que faz".

A chanceler, cuja popularidade continua marcando níveis recorde na Alemanha, defendeu sua decisão de se manter, até agora, à margem da campanha eleitoral. As autoridades políticas "que encerram seu trabalho devem se abster" de se envolver em uma campanha. "É minha atitude e minha profunda convicção", insistiu durante este ato com quase 100 espectadores, entre eles seu próprio sucessor na CDU.

O partido conservador e seu irmão bávaro, o CSU, contam com uma intenção de voto de 22%-23%, contra cerca de 30% há algumas semanas. A queda é vertiginosa desde o início do ano, quando tinha 36%. Agora, os conservadores estão pouco acima dos social-democratas do SPD, também pouco à frente dos Verdes.