China reabre um dos principais portos do mundo

AF Agência France-Presse

A China pôs fim nesta quarta-feira (25/8) às restrições sanitárias no grande porto de Ningbo-Zhushan, situado a 250 quilômetros ao sul de Xangai.

Ele ficou parcialmente paralisado, devido a um surto de covid-19.

Ningbo-Zhushan é um dos principais portos de transporte de mercadorias do mundo. No ano passado, 1,2 bilhão de toneladas de mercadorias passaram por ele.

No dia 11 de agosto, foi descoberto um caso de coronavírus entre funcionários do porto, e um dos terminais, com capacidade para 10 milhões de contêineres, foi fechado. Cerca de 2.000 trabalhadores tiveram de cumprir um período de isolamento.

As restrições sanitárias serão suspensas a partir desta quarta-feira (25/8), e a atividade será retomada progressivamente, segundo a televisão pública CCTV, que cita autoridades locais.

Em 1º de setembro, o terminal estará operando normalmente.

O transporte marítimo mundial sofreu o impacto negativo das restrições sanitárias impostas, devido à pandemia, e se viu muito pressionado com a reativação das economias.

Em maio, o fechamento temporário do porto chinês de Yantian (sul) por casos de coronavírus também provocou semanas de atraso no envio de mercadorias.