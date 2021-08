Talibãs aceitam saída de afegãos do país após 31/8, diz negociador alemão

Os talibãs aceitaram que os afegãos possam deixar seu país após a retirada definitiva das tropas americanas em 31 de agosto - afirmou o diplomata alemão Markus Potzel, que participa das negociações com os talibãs, nesta quarta-feira (25/8), ao deixar uma reunião no Catar.

Director Stanekzai assured me that Afghans with legal documents will continue to have the opportunity to travel on commercial flights after 31 August.