Chris Pratt e Sarah Jessica Parker foram os atores mais bem pagos em 2021

VO Victória Olímpio

(crédito: VALERIE MACON/AFP)

Todos os anos a revista Variety revela os maiores salários dos artistas da atualidade e a lista de 2021 já está pronta! Protagonizando o topo, estão nomes como Chris Pratt, Viola Davis, Kate Winslet e Sarah Jessica Parker.

Apesar de a pandemia da covid-19 ter atrapalhado a muitos artistas com a falta de lançamentos nos cinemas, o último ano também gerou destaque para algumas atrizes e atores que conseguiram mudar o foco e estrelar séries e filmes nas plataformas de streaming.

Nome que ganhou ainda mais sucesso após participação em franquias como Jurassic World e Guardiões da galáxia, Chris Pratt lidera o ranking, se tornando o ator mais bem pago do ano. Ele lucrou US$ 1,4 milhão (mais de R$ 7,3 milhões) por episódio protagonizado em The terminal list, do Amazon Studios.

O ator e músico Jeff Bridges, conhecido por atuar no filme O grande Lebowsky e por ganhar o Oscar em Coração louco, conquistou o segundo lugar na lista, faturando cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões), por episódio na série The old man. A produção está prevista para ser lançada no Hulu no ano que vem.

Já em terceiro no ranking está o ator Bryan Cranston, famoso por interpretar o personagem Walter White em Breaking Bad. O artista recebeu US$ 750 mil, quase R$ 4 milhões, por episódio de Your Honor, disponível na Amazon Prime Video.

As atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis faturaram de US$ 650 mil a US$ 750 mil, mais de R$ 3 milhões, por episódio, por participação no especial And just like that, previsto para estrear neste ano. A atriz Kate Winslet também recebeu US$ 650 mil por episódio após participação em Mare of Easttown, série de drama da HBO Max.

Confira a lista completa

Chris Pratt: US$ 1,4 milhões/episódio - The terminal list

Jeff Bridges: US$ 1 milhão/episódio - The old man

Bryan Cranston: US$ 750 mil/episódio - Your honor

Sarah Jessica Parker: entre US$ 650 mil e US$ 750 mil/episódio - And just like that…

Cynthia Nixon: entre US$ 650 mil e US$ 750 mil/episódio - And just like that…

Kristin Davis: entre US$ 650 mil e US$ 750 mil/episódio - And just like that…

Kate Winslet: US$ 650 mil/episódio - Mare of Easttown

Pedro Pascal: US$ 600 mil/episódio - The last of us

Viola Davis: US$ 600 mil/episódio - The last of us

Michelle Pfeiffer: US$ 600 mil/episódio - The last of us

Gillian Anderson: US$ 600 mil/episódio - The first lady

Steve Martin: US$ 600 mil/episódio - Only murders in the building

Martin Short: US$ 600 mil/episódio - Only murders in the building

Alec Baldwin: US$ 575 mil/episódio - Dr. Death

Brian Cox: entre US$ 400 mil e 500 mil/episódio - Mr. Mayor

Angela Bassett: US$ 450 mil/episódio - 9-1-1

Jude Law: US$ 425 mil/episódio - The third day

Sarah Gilbert: US$ 400 mil/episódio - The Conners

John Goodman: US$ 400 mil/episódio - The Conners

Laurie Metcalf: US$ 400 mil/episódio - The Conners

Ted Danson: US$ 400 mil/episódio - Mr. Mayor

Jason Sudeikis: US$ 400 mil/episódio - Ted Lasso (1ª temporada)

Henry Cavill: US$ 400 mil/episódio - The witcher