Explosões em Cabul deixam mortos e feridos, incluindo norte-americanos

CB Correio Braziliense

(crédito: Wakil KOHSAR / AFP)

O Pentágono confirmou que duas explosões em Cabul, capital do Afeganistão, nesta quinta-feira (26/8), deixaram mortos e feridos, incluindo civis e norte-americanos. Um hospital de Cabul informou que recebeu 60 pacientes vítimas do ataque. De acordo com o hospital, pelo menos seis pessoas já chegaram mortas.

De acordo com os Estados Unidos, as explosões foram um "ataque complexo" e ocorreram perto do aeroporto de Cabul e perto de um hotel. "Podemos confirmar que a explosão no portão da Abadia foi o resultado de um ataque complexo que resultou em várias vítimas americanas e civis", afirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby. Segundo o The Washington Post, o embaixador dos EUA em Cabul teria dito que quatro fuzileiros navais americanos foram mortos

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

???? Around 60 patients wounded in airport attack have arrived at our #Kabul Surgical Centre so far. #KabulAirport #Afghanistan — EMERGENCY (English) (@emergency_ngo) August 26, 2021

De acordo com um porta-voz do Talibã, que falou à Reuters, o ataque matou pelo menos 13 pessoas, incluindo crianças, com guardas do Talibã entre os feridos. A mesma contagem foi feita pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Mais cedo, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália alertaram para o risco de um atentado "iminente" no aeroporto onde diversas pessoas se amontoam tentando sair do país.

De acordo com o The Guardian, o principal suspeito do atentado suicida no aeroporto de Cabul é a afiliada do Estado Islâmico no Afeganistão, conhecida como Província Khorasan do Estado Islâmico (ISKP).

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmou que a prioridade agora é "retirar o maior número possível de pessoas".