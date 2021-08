Reunião entre Biden e premier israelense é adiada por atentado em Cabul

AF Agence France-Presse

A reunião entre Joe Biden, e o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, foi adiada para a sexta-feira, informou a Casa Branca, pois o presidente americano suspendeu sua agenda para lidar com a situação provocada pelo atentado sangrento perto do aeroporto de Cabul.



"A reunião bilateral do presidente foi reprogramada para amanhã", disse a Casa Branca. Os dois líderes deviam se reunir às 11h30 locais desta quinta (12h30 em Brasília), mas o atentado no aeroporto da capital afegã, que deixou vários soldados americanos mortos e feridos, mudou os planos.



Duas explosões foram registradas na região próxima do aeroporto, atualmente controlado pelas tropas americanas. Segundo o Pentágono, uma ocorreu perto de Abbey Gate, um dos acessos ao aeroporto, e a outra perto do Hotel Baron, a 200 metros dali.



Nesta semana, serviços de inteligência dos Estados Unidos e outros aliados da coalizão no Afeganistão tinham advertido que relatórios confiáveis indicavam que o braço afegão do grupo extremista Estado Islâmico (EI), o Estado Islâmico-Khorasan (IS-K), estava planejando ataques suicidas com bombas no aeroporto.







© Agence France-Presse