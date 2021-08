EUA pede a seus cidadãos para deixarem 'imediatamente' os portões do aeroporto de Cabul

AF Agence France-Presse

(crédito: AKIL KOHSAR)

Os Estados Unidos pediram a seus cidadãos que deixem "imediatamente" os portões do aeroporto de Cabul nesta sexta-feira (27), alvo nesta semana de um atentado contra uma multidão que tentava fugir do regime do Talibã.



Mais cedo, o Pentágono disse que a arriscada operação de evacuação dos americanos e aliados afegãos seguia enfrentando "ameaças específicas e confiáveis".



"Os cidadãos americanos que estão agora no portão de Abbey, no portão Leste, no portão Norte ou no portão do Novo Escritório do Interior devem sair imediatamente", informou a embaixada dos Estados Unidos em Cabul em um alerta de segurança.