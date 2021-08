Brasileiro morre pisoteado por touro nos EUA e gera comoção

CB Correio Braziliense

Jovem estava há dois anos nos EUA competindo em torneio de peões profissionais. Ele montava desde os 15 anos de idade - (crédito: Reprodução/Facebook)

Os fãs de rodeio profissional estão de luto em todo o Brasil nesta segunda-feira (30/8). O brasileiro Amadeu Campos da Silva, 22 anos, morreu após ser pisoteado por um touro durante o Professional Bull Riders (PBR) — campeonato de peões profissionais na Califórnia, Estados Unidos. Segundo a organização do evento, ele foi transportado para um hospital ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos.



Andrew Giangola, porta-voz do torneio, contou ao site USA Today que o competidor caiu quando completou 5,3 segundos de prova. "Quando ele caiu, sua espora se enroscou e o virou de cabeça para baixo bem sob a perna de trás do touro. É um acidente realmente estranho e trágico", declarou.



Segundo ele não houve agressão. A espora do cavaleiro ficou presa quando ele caiu e o movimento de resistência do touro “em um padrão normal” jogou o atleta para baixo do animal. É a primeira vez que um cavaleiro brasileiro morre na competição. Há dois anos, o peão Mason Lowe também morreu pisoteado por um touro em um evento do torneio. O acidente foi em 2019 na cidade de Denver.



Carreira e homenagens



Amadeu competia na Velocity Tour, segunda categoria mais importante do PBR, e montava desde os 15 anos. Era considerado uma das promessas do esporte, no qual os brasileiros se destacam há alguns anos. O brasileiro voltava de uma contusão recente, quando precisou operar os dois ombros e passou oito meses sem competir, mas mantinha o bom desempenho.



Em um comunicado enviado à imprensa local, a organização do PBR lamentou a perda do jovem. “Amadeu lutou muito e foi uma estrela em ascensão em nosso esporte”, diz o texto. “Estamos de coração partido por sua família e amigos. Toda a PBR e a família do esporte ocidental estendem nossos pensamentos, orações e sinceras condolências”, finaliza a nota.



Nas redes sociais, amigos e colegas de rodeio fizeram homenagens e prestaram solidariedade à família. “Um anjo que se foi mora com Deus menino fantástico. Como diz seu Pai Flavio Campos Silva (Jaru) Amadeu Menino Bom”, escreveu o também peão João Ricardo Vieira. A família de Amadeu prefere não se manifestar por enquanto. Os pais moravam com ele nos Estados Unidos desde que o jovem começou a competir no país.