Chove no Distrito Federal após 76 dias de estiagem durante a seca

Depois de 76 dias de estiagem, choveu no início da noite desta segunda-feira (30/8). Uma trégua para os brasilienses que vinham enfrentando sucessivos dias de tempo seco e baixa umidade. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou que, por volta das 18h30, caiu 0,8mm de chuva em Brazlândia. Em seguida, a reportagem recebeu relatos de chuva em Águas Claras, no Guará 1, no Paranoá, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e no Plano Piloto. A última vez que choveu no DF foi em 15 de junho.

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, uma pequena entrada de umidade foi o que causou a chuva, que deve durar por mais dois dias. “É provável que o tempo permaneça assim até quarta-feira. Temos chance de chuva, mas está sendo muito pontual. Tivemos um pouco de incremento de umidade na atmosfera, com algumas nuvens mais carregadas. É só uma entrada de umidade associada ao calor que nós tivemos”, explica.

Com umidade relativa do ar entre 80% e 30%, a temperatura mínima será de 14ºC e máxima pode chegar a 29ºC, nesta terça-feira (31/8), no DF. O especialista afirma que há mais chances de chuva à tarde. “Essa prevalência acontece porque é quando está mais quente e ocorre choque térmico do calor com a umidade”, conclui.



Segundo moradores de Águas Claras, a chuva leve durou cerca de 30 minutos. Os chuviscos serviram para amenizar a secura, mas o asfalto permaneceu praticamente seco. No Guará 1, foram 20 minutos de chuva.

No Paranoá Parque, moradores afirmaram que houve queda de energia logo após o início das precipitações. "Assim que cheguei em casa a luz tinha acabado. Mas foi rapidinho. Durou de três a cinco minutos a falta de luz. Cai a primeira chuva e pode ter certeza que a luz vai acabar", afirma o garçom Cristiano Soares, 32 anos.

