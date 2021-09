Polícia aponta brasileiro como serial killer que matou três mulheres nos EUA

RN Ronayre Nunes

Uma série de crimes que contam mais de 25 anos foram elucidados nesta terça-feira (31/8), segundo a divulgação de informações de uma investigação feita pela polícia federal norte-americana. As investigações apontam que um serial killer brasileiro, Roberto Wagner Fernandes, matou três mulheres no estado da Flórida, nos Estados Unidos.



As investigações partem ainda do ano de 1996, quando Fernandes foi julgado no Brasil pelo assassinato da própria esposa. Na época, o homem foi absolvido e mudou-se para Miami. Durante o processo de julgamento, contudo, as digitais foram colhidas e arquivadas pela Justiça brasileira.

Após ter a liberdade garantida, o homem começou uma nova vida na Flórida, onde atuava como comissário de bordo e motorista de transporte para turismo. Em 2001, contudo, Fernandes voltou ao Brasil após ser investigado pela morte de Jessica Good, 24 anos, nos Estados Unidos.

Em 2005, ele morreu em um acidente de avião no Paraguai.

Três vítimas

A morte de Jessica foi a terceira de uma série de crimes que levantou suspeitas da polícia da Flórida para um serial killer. Antes do corpo da jovem ter sido encontrado flutuando na Baía de Biscayne (perto de Miami), os agentes de segurança já investigavam a morte de Kimberly Dietz-Livesey, 35 anos, que foi encontrada dentro de uma mala na cidade de Cooper City, em 2000.

Dois meses depois do corpo de Kimberly ter sido achado, Sia Demas, 21 anos, foi achada dentro de uma mochila, perto de Dania Beach. Ambas foram espancadas até a morte.

Somente em 2011, a polícia federal norte-americana conseguiu ligar as três mortes graças a impressões digitais encontradas nas mulheres. A investigação conseguiu chegar a Fernandes graças às digitais que a Justiça brasileira tinha colhido ainda em 1996, segundo informações da emissora CBS.

Após identificar Fernandes, o FBI; a polícia norte-americana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Polícia Federal brasileira começaram o processo para exumar o corpo ainda no final de 2020. Por fim, o DNA do homem correspondeu ao perfil identificado nos crimes que tiraram a vida de Kimberly, Sia e Jessica.

Ao jornal The New York times, o ex-marido de Kimberly, Michael Livesey, contou que mesmo sem a possibilidade de condenação de Fernandes, a elucidação dos crimes valeu a pena e lhe tirou dúvidas que duraram por mais de 20 anos. “Meu coração está com as famílias de cada vítima. Espero que isso lhes dê uma sensação de encerramento, assim como para mim".