Vídeo: 15 prédios são demolidos ao mesmo tempo com explosivos na China

Um vídeo impressionante mostra o momento em que 15 prédios são demolidos simultaneamente em Kunming, capital da província chinesa Yunnan.

O momento impressionante aconteceu em 27 de agosto. Os prédios faziam parte de um projeto inacabado, o Liyang Star City Fase II. Em uma série de explosões, os 15 edifícios inacabados foram derrubados em menos de 45 segundos. Um dos prédios, porém, não caiu e só ficou inclinado. O restante da demolição foi feita de forma mecânica.

