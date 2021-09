Super tufão Chanthu ameaça Filipinas e Taiwan

AF Agência France-Presse

(crédito: Sam Yeh AFP)

Um super tufão que ganhou força rapidamente avança na direção das Filipinas e de Taiwan, com a ameaça de ventos devastadores e chuvas torrenciais nos próximos dias.

O tufão Chanthu estava na manhã desta sexta-feira (10/9) 580 km ao sudeste de Taiwan, com rajadas de até 234 km/h, segundo a agência meteorológica taiwanesa.

A agência meteorológica filipina afirmou que o tufão deve atingir o nordeste do país na sexta-feira e alertou para ventos com poder de destruição na localidade de Santa Ana, que tem 35.000 habitantes, e no leste das ilhas remotas Babuyan.

As previsões indicam a possibilidade de ondas de 2,5 a 10 metros na região.

O governador de Cagayán, norte da Filipinas, ordenou que os funcionários públicos e de empresas privadas, com exceção dos serviços de emergência, permaneçam em casa e aumentem a proteção, anunciou o porta-voz da administração regional, Rogelio Sending.

As projeções indicam que a tempestade seguirá o curso noroeste e pode afetar Taiwan diretamente no fim de semana.

Os cientistas se surpreenderam com a velocidade com que Chanthu se transformou em uma tempestade potente, depois que emergiu na segunda-feira entre Guam e as Filipinas, passando de depressão tropical a tufão de categoria 5 em 48 horas, algo que só havia acontecido com cinco tempestades anteriores.

Os cientistas alertam que os tufões e furacões ficam mais potentes e ganham força mais rapidamente em consequência do aquecimento global.

Embora Chanthu seja potente, o fenômeno representa um pequeno tufão e seu deslocamento será imprevisível.