Presidente egípcio recebe o primeiro-ministro israelense

AF Agência France-Presse

(crédito: EMMANUEL DUNAND / AFP)

O Egito, país árabe de maior população e o primeiro a assinar um acordo de paz com Israel, receberá nesta segunda-feira (13/9) o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett, algo inédito em mais de 10 anos, anunciou o governo.

O presidente Abdel Fatah al Sisi conversará com Bennett em Sharm el Sheikh, no Mar Vermelho, sobre "os esforços para reativar o processo de paz" entre israelenses e palestinos, disse o porta-voz da presidência Basam Radi em um comunicado.

Com fronteiras no leste com a Faixa de Gaza e Israel, o Egito atuou como mediador em maio para obter o fim da guerra relâmpago entre o Estado hebreu e o movimento islamita Hamas, que controla o território palestino.

Vinculado com Israel por um tratado de paz desde 1979, o Egito recebe de maneira representantes do Hamas, assim como de sua rival, a Autoridade Palestina liderada por Mahmud Abbas, ao mesmo tempo que mantém relações diplomáticas, comerciais e de segurança com o Estado hebreu.

Alguns dias após receber o presidente da Autoridade Palestina Mahmud Abbas, o governante egípcio se reunirá com Bennett, retomando assim os encontros que eram frequentes até a revolta popular de 2011 no Egito e inexistentes desde então.