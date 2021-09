RM Rafaela Martins

(crédito: Ana Volpe)

Desde o feriado de 7 de Setembro o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios estava interditado. Porém, na madrugada desta segunda-feira (13/9), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) iniciou a retirada dos blocos de concreto que cercavam a via N1 e a S1 (Eixo Monumental), liberando a pista por completo.



No domingo (12/9), atos a favor e contra o Presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) foram registrados no centro da capital. Por isso, as vias que dão acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto continuaram fechadas.



Pela manhã, o movimento pró-Bolsonaro teve baixa adesão da população. À tarde, foi a vez da oposição se reunir na Esplanada. Apesar do número de participantes ter sido inferior ao visto no feriado (7 de Setembro), a diversidade de espectros políticos entre os manifestantes foi o que chamou a atenção.

Números da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apontam que havia pelo menos 400 mil pessoas na manifestação pró- Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios, na terça-feira (7/9). Cerca de 600 caminhões também participaram da mobilização.