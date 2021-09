Governo da China proíbe artistas de fazerem playback em shows

PG Pedro Grigori

(crédito: Brian Matangelo/Unsplash Photo)

O governo da China decidiu proibir que atores e cantores façam playback em shows ou apresentações comerciais com fins lucrativos. De acordo com o Lip Sync Prohibition Act, anunciado pelo Ministério da Cultura e Turismo da China no sábado (18/9), a decisão visa criar um desenvolvimento saudável e ordenado do mercado de apresentações no país.

A medida prevê multas para os cantores que forem flagrados fazendo playback, além de punições mais severas para os agentes e gravadoras responsáveis pelos artistas, que podem até mesmo serem proibidas de participar do mercado fonográfico chines. A decisão do Ministério da Cultura e Turismo da China prevê ainda que os casos de playback descobertos sejam revelados ao público para “divulgar a má conduta”.

A única exceção da lei será em casos em que o artista não pode cantar ao vivo por problemas de saúde. Nessas ocasiões, o público deverá ser avisado previamente que a apresentação não será ao vivo.

Sobre a promulgação da lei, o Ministério da Cultura e Turismo afirmou que é “uma política para fiscalizar atos que violem os valores fundamentais do socialismo e rejeite atos que prejudiquem a excelente tradição cultural da nação”. “Teremos que praticar o nosso próprio código de conduta”, afirmou a pasta em nota.