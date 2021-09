Na Florida, homem captura jacaré com uma lixeira e vira sensação

CB Correio Braziliense

Um morador de Orlando, na Flórida, viralizou nas redes sociais, na última terça-feira (28/9), em um vídeo em que captura um jacaré com uma lixeira.

Abdul Gene Malik é um veterano do exército americano. “Eu tenho garotos para proteger", diz ele na legenda do vídeo.

A "técnica" ficou famosa, mas a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida não indica que o ato seja copiado e, em casos assim, o ideal é se abrigar e chamar um especialista.

Durante a semana, o vídeo foi publicado no Instagram e copiado no Twitter também, onde rapidamente repetiu o sucesso - até agora com cerca de 500 mil visualizações.

Aqui no Brasil, o vídeo também rendeu comentários nas redes sociais, confira:

Imagina a cabeça do jacaré nesse momento achando que estava sendo comido por um bicho MUITO esquisito. — Filipe Moreira (@Filipe_Marquz) September 29, 2021

Quantos anos vc tinha quando descobriu que o counter pick do jacaré é uma lata de lixo grande https://t.co/WxECHy4GD1 — monjinho ? (@MongeHan) September 29, 2021

Eu tô com dó do jacarezinho

Eu sei que ele é feito de metal por fora, mas olha a porrada que ele toma da tampa coitado — marina (@marina_aah) September 29, 2021

na minha casa entra uma mariposa eu ligo pra policia https://t.co/OWCDEaYXgM — lucas vinícius (@lucasinutilismo) September 29, 2021