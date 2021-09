Holanda se aproxima de um acordo de governo, mais de seis meses após as legislativas

AF Agence France-Presse

(crédito: Sem van der Wal / ANP / AFP)

Os principais líderes políticos holandeses anunciaram, nesta quinta-feira (30), um grande avanço para um acordo para a formação de um governo, no qual o primeiro-ministro Mark Rutte estaria à frente da mesma coalizão anterior.

Desde as eleições vencidas em março pelo VVD centro-direita de Mark Rutte, seguidos pelos progressistas do D66, dirigidos pela ex-chefe da diplomacia Sigrid Kaag, as negociações não avançavam devido a vários bloqueios dos partidos.

Kaag, que pretendia formar um novo gabinete mais progressista, levantou sua oposição a voltar para a mesma coalizão na liderança do país.

"Ninguém quer novas eleições.Paralisam a política durante ao menos seis meses", declarou a ex-ministra em coletiva de imprensa."Vamos negociar", concluiu.

As negociações formais devem começar entre os membros da coalizão anterior: o VVD, o D66, os demo-cristãos centristas do ministro das Finanças Wopke Hoekstra e o partido centro-direita conservador ChristenUnie.

"Não é uma repetição desta coalização (a anterior), mas sim um verdadeiro novo início", defendeu Rutte, no poder desde 2011 e que se prepara para iniciar seu quarto mandato.

Mas chegar a um novo acordo de governo poderia levar semanas ou meses.Em 2017, foram necessários 225 dias para formar o último gabinete.