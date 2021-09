Netflix anuncia série brasileira 'Olhar indiscreto', com estreia em 2022

CB Correio Braziliense

Olhar indiscreto tem Débora Nascimento e Emanuelle Araújo no elenco - (crédito: JULIA RODRIGUES)

Protagonizada por Débora Nascimento, a série Olhar indiscreto é a nova aposta da Netflix no mercado brasileiro. Com estreia prevista para 2022, a produção já começou a ser gravada e tem no elenco Emanuelle Araújo, Nikolas Antunes e ngelo Rodrigues.

Na série, Miranda, vivida por Débora Nascimento, é uma voyeur que vê a vida mudar depois de aceitar tomar conta do cão da prostituta Cleo (Emanuelle Araújo), cuja vida ela espia pela janela. A decisão de cuidar do animal faz com que a personagem acaba por conhecer o que acredita ser o homem dos sonhos. No entanto, como se trata de um thriller, Miranda vai se deparar com algumas surpresas.

Produzida pela Mixer Films, a série tem elenco e produção majoritariamente femininos. Na direção geral está Luciana Oliveira. Fabrizia Pinto e Letícia Veiga dirigem os episódios enquanto o roteiro ficou por conta de Camila Raffanti.

Olhar indiscreto vem na esteira de produções nacionais lançadas pela Netflix, que prometeu, nas redes sociais, lançar um programa brasileiro por mês em 2021. Nessa programação entram a série Sintonia (que estreou em junho), os realities Casamento às cegas e Brincando com fogo, e os filmes Diários de intercâmgio e Confissões de uma garota excluída.