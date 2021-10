Inaugurada há apenas uma semana, estátua em homenagem a George Floyd é vandalizada

AO Amanda Oliveira

(crédito: @GwynneFitz/Twitter/Reprodução)

Uma imagem de George Floyd, localizada na Union Square, em Nova York, Estados Unidos, foi alvo de vandalismo na manhã do último domingo (3/10). O ato foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver um homem com uma mochila preta jogando tinta cinza no rosto e na base do busto erguido em homenagem ao afro-americano de 46 anos asfixiado e morto por um policial branco.

Ainda não se sabe quem é o responsável pelo ato. A Força-Tarefa de Crimes de Ódio do Departamento de Polícia de NY abriu uma investigação para identificar os possíveis autores. No mesmo dia, um grupo de voluntários se reuniu para realizar o processo de restauração.

Em um comunicado divulgado juntamente com a Fundação We Are Floyd, organização sem fins lucrativos, Terrence Floyd, irmão de George, lamentou o episódio: “É extremamente decepcionante como as estátuas foram desfiguradas em tão pouco tempo, e isso apenas mostra o quão longe ainda temos que ir para alcançar nosso objetivo de unidade”.

Além da estátua, a instalação homenageia outros ícones do movimento negro, como John Lewis, congressista conhecido na luta pelos direitos civis dos negros e Breonna Taylor, jovem negra que também foi morta durante ação policial em março, no estado americano de Kentucky.