Vídeo: avião fica preso em rodovia debaixo de passarela na Índia

Um avião Airbus A320 ficou preso debaixo de uma passarela perto do aeroporto de Deli, na Índia. O momento foi registrado em vídeo por um motorista que estava passando pelo local.

A aeronave, sem asas e sem cauda, estava sendo transportada depois de vendida, conforme explicou em comunicado a Air Indian. "Este é um avião antigo, que foi retirado da frota e que foi vendido. Não há informações adicionais, já que diz respeito ao comprador", afirmou a companhia aérea ao jornal Times of India.

O vídeo foi publicado no Twitter por Rishabh Kumar neste sábado (3/10), mas segundo ele, o flagrante aconteceu em 21 de setembro. "Eu estava voltando para casa e vi esta aeronave carregada em um trailer, então por curiosidade eu gravei um vídeo que agora se transformou em um momento inesperado ... Fiquei chocado e realmente não esperava que isso fosse acontecer", escreveu.

@airindiain on 24-09-21, I was on my way back home and saw this aircraft loaded on a trailer, so out of curiosity i recorded a video which is now turned into an unexpected moment...i was shocked and really didn't expected that this was gonna happen#avion #aviation #aeroplane pic.twitter.com/sGPyFkOEdp