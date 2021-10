Ex-miss Reino Unido recebe fortuna equivalente à da rainha em divórcio

JG Jéssica Gotlib

Juntos há 21 anos, os dois estavam em 14º lugar na lista dos mais ricos do Reino Unido - (crédito: Instagram/Reprodução)

Sem polêmicas, mas com uma fortuna escandalosa. O divórcio de um empresário com uma ex-Miss Reino Unido tomou as manchetes dos tabloides britânicos nesta quinta-feira (7/10). É que o italiano Ernesto Bertarelli, 56 anos, se separou da esposa Kirsty Bertarelli, 50, com quem foi casado por mais de duas décadas. Juntos, os dois ocupavam a 14ª posição entre as pessoas mais ricas da Gran Bretanha.

Agora, após um acordo milionário que deu a ela 350 milhões de libras. Na conversão atual, a quantia equivale a cerca de R$ 2,6 bilhões, pela conversão atual. Os dois não revelaram os valores, mas as informações foram publicadas pelo jornal Daily Mail. Segundo a publicação, ela o valor é próximo à fortuna estimada da rainha Elizabeth, de cerca de 365 milhões de libras.

Sozinha, Kirsty Bertarelli, agora é mais rica que artistas como Mick Jagger, que vale £ 310 milhões, Ed Sheeran (£ 220 milhões) e Adele (£ 140 milhões). Os dois tinham um contrato pré-nupcial, mas um amigo do casal disse ao Daily Mail que o acordo foi generoso porque Bertarelli não queria um escândalo e, também, em reconhecimento aos 21 anos que os dois passaram juntos. Eles têm dois filhos.

Além do dinheiro, a ex-Miss recebeu uma casa às margens do Lago de Genebra, comprada este ano por £ 52 milhões e um chalé, de £ 8 milhões, na estação de esqui Gstaad, ambos na Suíça. Kirsty foi representada pela Baronesa Fiona Shackleton, mesma advogada que atendeu o Príncipe Charles e Paul McCartney nos respectivos divórcios.