Talibãs se reunirão com representantes da UE em Doha na terça-feira

AF Agence France-Presse

(crédito: Wakil Kohsar / AFP)

Uma delegação do Talibã se reunirá com representantes da União Europeia (UE) na terça-feira (12) em Doha, informou o atual ministro das Relações Exteriores, Amir Khan Muttaqi, após seu primeiro encontro com enviados dos Estados Unidos.

Os afegãos já se reuniram com representantes do governo alemão e com um parlamentar britânico, afirmou Muttaqi em um evento organizado no Centro de Conflitos e Estudos humanitários do Catar.

"Amanhã (terça-feira) nos reuniremos com representantes da UE. Tivemos reuniões positivas com representantes de outros países", afirmou o ministro em Doha, a capital de Catar.

"Queremos ter uma relação positiva com todo o mundo. Acreditamos em relações internacionais equilibradas. Acreditamos que essas relações equilibradas podem salvar o Afeganistão da instabilidade", acrescentou Muttaqi.

No sábado e domingo, funcionários dos Estados Unidos se reuniram com representantes do Talibã no Catar para falar sobre segurança e direitos humanos no Afeganistão, disse o Departamento de Estado no domingo.

Os talibãs buscam reconhecimento internacional e ajuda para evitar um desastre humanitário depois de voltarem ao poder em agosto no Afeganistão, após a retirada das tropas americanas e depois de 20 anos de conflito.