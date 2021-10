Xi Jinping elogia Merkel, 'velha amiga' da China

AF Agence France-Presse

(crédito: NICOLAS ASFOURI/AFP)

O presidente chinês Xi Jinping elogiou, nesta quarta-feira (13), a chanceler alemã Angela Merkel, que deixará o poder, e a chamou de "velha amiga" da China durante uma videoconferência entre ambos, segundo a televisão pública.

No poder desde 2005, Angela Merkel sempre trabalhou por uma aproximação com a China, devido ao grande papel diplomático e econômico do gigante asiático e à importância do mercado chinês para a indústria alemã.

Xi Jinping também elogiou nesta quarta-feira "as conversas profundas" com a chanceler alemã ao longo dos anos, que possibilitaram "o desenvolvimento regular e sólido das relações" bilaterais, segundo a emissora CCTV.

"Nunca esquecemos de nossos velhos amigos. A porta da China estará sempre aberta", disse o presidente chinês.

Segundo Xi Jinping, as conversas bem-sucedidas com a Alemanha "provam que as relações entre Estados podem evitar os jogos que sempre levam a perder", ou seja, quando as vitórias de um país se traduzem em prejuízos obrigatórios para o outro.