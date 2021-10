Senador americano acusa brasileiros de cruzarem fronteira com roupas de grife

HD Helena Dornelas*

O senador americano Lindsey Graham, do partido Republicano da Carolina do Sul, afirmou que 40 mil brasileiros estão cruzando a fronteira ilegalmente Estados Unidos - México a caminho de Connecticut usando roupas de grife e bolsas da Gucci.

Durante a entrevista à Fox News, o republicano sugeriu que o anúncio feito pelo Departamento de Segurança Interna, de investigar “empregadores que exploram a vulnerabilidade de trabalhadores em documento”, ao invés de investigar os imigrantes que vem sem documentação, seria o culpado pelo aumento do fluxo de imigrantes.

“Vai ser mais um incentivo para as pessoas virem. Você vem, pede asilo e nunca mais sai. As escolhas políticas de Biden estão no mundo todo agora,” disse o senador.

Graham conclui: “Tivemos 40.000 brasileiros que vieram apenas do setor Yuma, indo para Connecticut vestindo roupas de grife e bolsas Gucci”.

Questionado sobre o número de brasileiros e seu suposto estilo de roupa, o porta-voz do senador disse que ele acabou de visitar o setor Yuma e que as informações vieram da patrulha da fronteira.