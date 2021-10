Presidente do PDT: "PT trabalha 24 horas por dia para impedir o Ciro de crescer"

PG Pedro Grigori

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press - 9/04/14 )

O cenário político nesta quarta-feira (13/10) foi marcado por troca de ofensas entre pedetistas e petistas nas redes sociais. Tudo teve início após uma briga entre o presidenciável Ciro Gomes (PDT) e a ex-presidente Dilma Rouseff (PT) pelo Twitter. O presidente do PDT, Carlos Lupi, tentou amenizar a situação, mas acabou colocando mais lenha na fogueira.

Em entrevista à Carta Capital, Carlos Lupi lembrou a rivalidade histórica entre PT e PDT durante a disputa de Lula e Leonel Brizola em 1989, e disse ainda que o Partido dos Trabalhadores trabalha 24 horas por dia para impedir o crescimento de Ciro.

“Foi a mesma coisa (que em 1989). O PT tinha uma disputa muito forte conosco para ver quem iria para o segundo turno e trabalhou para a a destruição do Brizola 24 horas por dia, dizendo que eles eram a esquerda e nós a direita. É um filme velho que, para mim, não cola mais", disse. "O PT trabalha 24 horas por dia para impedir o Ciro de crescer na política. Foi assim em 2018 e querem de novo agora", completou, em conversa com jornalista da Carta Capital.

No entanto, Lupi alertou para que os ataques não se intensifiquem a ponto de inviabilizar uma união da esquerda no segundo turno de 2022. "(Em 1989) no segundo turno, ficamos juntos. Mas não se pode exagerar em um ponto que inviabilize a possibilidade de união no segundo turno", disse.

Ciro x Dilma

Os nomes de Ciro e Dilma foram parar nos Tredings Topicos do Twitter Brasil nesta quarta-feira (13/10) devido a troca de farpas entre os políticos. Em entrevista ao podcast do Estadão, Ciro disse estar seguro “que o Lula conspirou pelo impeachment da Dilma”.

A ex-presidente não gostou nada da fala de Ciro e respondeu pelo Twitter. “Mais uma vez, (Ciro Gomes) mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, escreveu.

Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas. — Dilma Rousseff (@dilmabr) October 13, 2021

O tweet da petista recebeu mais de 55 mil curtidas em poucas horas, e deu início a uma troca de ofensas entre petistas e pedetistas nas redes sociais.

Ciro não demorou a responder, e tuitou que Dilma era “uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela Presidência”.



Na vida nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma. pic.twitter.com/1BwCNCgiFx — Ciro Gomes (@cirogomes) October 13, 2021

Em tréplica, a petista deboche ao afirmar que “só Ciro Gomes é competente”. E continuou: “quando se trata de mulher, sua visão não é só inadequada, é também profundamente misógina”.