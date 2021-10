Vídeo: cavalo empina e cai de costas nas mesas de um restaurante durante show

RN Ronayre Nunes

Um acidente com um cavalo que protagonizava um show de entretenimento dentro de um restaurante viralizou nas redes sociais por conta da violência. O animal tenta ficar em pé — com o montador — quando se desequilibra e cai para trás sobre diversas mesas e pessoas. O acidente, de acordo com comunicado do restaurante, ocorreu em agosto, mas somente agora, graças a campanhas de associações de proteção dos animais, ganhou mais visibilidade.



O caso ocorreu em um famoso restaurante do Norte de Bogotá, capital da Colômbia, chamado Las Margaritas. Pelas imagens é possível perceber o pânico das pessoas após a queda do cavalo. Shows de entretenimento com animais são comuns em restaurantes e bares do país, algo duramente criticado por protetores de animais.

Uma dessas associações que luta contra a cultura de shows com bichos é o Conexíón Animal. O perfil do grupo no Twitter foi um dos responsáveis por divulgar o acidente. Segundo a associação, os animais não devem ser usados como entretenimento para as pessoas.

#Bogotá En el restaurante Hacienda Las Margaritas, uno de tantos lugares en Colombia donde usan animales como entretenimiento para los clientes, se presentó un incidente cuando el caballo se negó a hacer el “show" y cayó encima de mesas y por poco de las personas presentes. pic.twitter.com/Ig6cEmHyg9 — Conexión Animal (@RCAnimal) October 13, 2021

Após o vídeo viralizar, o restaurante foi a público, pelas redes sociais, explicar que “nenhuma animal ou pessoa” foi ferida durante o acidente, e que o montador e o cavalo envolvidos no caso estão “perfeitamente bem de saúde”. O restaurante também ofereceu “sinceras desculpas” pelo caso.