Amazon anuncia segunda temporada da série 'Manhãs de setembro'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A Amazon Prime Video acaba de anunciar a produção da segunda temporada da série Manhãs de setembro, estrelada pela cantora Liniker.

Com Liniker novamente no papel central de Cassandra, a nova temporada retrata os desdobramentos de sua vida após os acontecimentos da primeira temporada. Na vida da protagonista, tudo corre fora do esperado desde a chegada de Gersinho, filho que descobriu ter com uma ex-namorada, interpretada por Karine Teles.

Sua vida mudou totalmente e, na nova temporada, a sensação de descontrole se aprofunda. Um reencontro com o passado depois de dez anos, os conflitos nos relacionamentos e os desafios financeiros que colocam em risco suas conquistas levam a nossa heroína aos seus limites. Agora, todas as certezas de Cassandra parecem se desmanchar no ar.

Além de Liniker e Karine, o elenco da segunda temporada de Manhãs de setembro conta novamente com Thomas Aquino, Gustavo Coelho, Gero Camilo, Paulo Miklos, Clodd Dias, Isabela Ordoñez, Clébia Souza, Inara Cristina, Elisa Lucinda, Linn da Quebrada, Divina Nubia e Danna Lisboa. Assim como na primeira temporada, o roteiro é de Josefina Trotta, Alice Marcone e Marcelo Montenegro, com direção de Luis Pinheiro e Dainara Toffoli.