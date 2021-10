Por um triz, mãe salva criança de ser esmagada por carro na China

CB Correio Braziliense

Imagens foram reveladas nesta terça-feira (19/10) pelo jornal britânico Daily Mail - (crédito: Daily Mail/Reprodução)

Um motorista confundiu os pedais do freio e do acelerador e acabou perdendo o controle do carro na cidade de Yulin, na China. O acidente, que ocorreu em 16 de outubro, quase terminou em tragédia porque uma mulher passava pelo estacionamento com os dois filhos naquele exato momento.



Quando percebe o carro desgovernando dando ré em direção à família, ela desvia do carro junto ao filho maior e, com um impulso extremamente rápido, puxa o menor pelo braço. O reflexo evitou que a criança fosse esmagada entre dois veículos. O choque foi tão forte que o segundo carro foi empurrado para cima da contenção do estacionamento.







As imagens foram reveladas pelo jornal Daily Mail, nesta terça-feira (19/10). Segundo o jornal, uma testemunha confiscou a chave do carro para evitar que o motorista fugisse quando ele desceu para ver o estrago. A polícia local investiga o ocorrido.