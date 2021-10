Banido, Trump anuncia planos para lançar nova rede social

CB Correio Braziliense

(crédito: SAUL LOEB / AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou, nesta quarta-feira (20/10), que pretende lançar uma nova rede social. O republicano foi banido do Twitter e do Facebook por ter incitado seus seguidores a invadirem o Capitólio, em janeiro. A invasão terminou com cinco mortos.

A nova rede social será gerida pela Trump Media & Technology Group (TMTG), empresa do ex-presidente, e se chamará "Truth Social". O lançamento oficial está previsto para novembro, mas os app já está disponível em uma pré-venda na Apple Store.

Trump sempre foi muito ativo nas redes sociais. Durante seu governo, o Twitter foi a principal ferramenta de comunicação com os seus apoiadores, onde ele tinha 88 milhões de seguidores.

Antes de ser expulso da rede social, Trump teve pelo menos oito tuítes restringidos por conter informações incorretas no período das eleições.

No início deste mês, o ex-presidente entrou na Justiça requerendo que o Twitter reative a conta dele. Além disso, ele está processando Twitter, Facebook e Alphabet — proprietária do Google —, por supostamente silenciarem pontos de vista conservadores.

No Facebook e no Instagram, Trump está banido por dois anos. Já no Twitter, a conta dele está suspensa permanentemente.