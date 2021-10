Milhares de varejistas marcham contra lei do governo boliviano

AF Agence France-Presse

Milhares de integrantes de poderosos sindicatos de comerciantes varejistas marcharam nesta quinta-feira (21) em seis das dez principais cidades da Bolívia, em reprovação a uma lei do presidente Luis Arce que define a estratégia contra a legitimação de lucros ilícitos.



Os vendedores caminharam por ruas e avenidas nas cidades de La Paz, Cochabamba (centro), Santa Cruz (leste), Oruro (oeste) e Tarija (sul), enquanto em Potosí (sudoeste) os coletivos de cidadãos também fizeram greve.



"Esta é uma marcha total do comércio varejista", afirmou em entrevista coletiva o principal dirigente de grêmio de vendedores ambulantes, Francisco Figueroa, que acrescentou que há registro, "em diversas cidades do país", de manifestações pacíficas.



As marchas reprovam a lei, de agosto passado, que estabelece um plano nacional de Luta contra a Legitimação de Lucros Ilícitos e Financiamento ao Terrorismo. Os comerciantes e outros setores empresariais manifestaram temor pelo uso discricional da norma e exigem a sua derrogação.



Esses setores obrigaram o governo a retirar, na semana passada, do Parlamento outra lei com o mesmo teor, que consideravam draconiana. O Poder Executivo, por sua vez, afirmou em diversas ocasiões que os temores são infundados.



O temor dos opositores à legislação reside no fato de que ela define as bases de outra norma legal, como a que foi retirada do Congresso, que permitirá ao governo investigar o patrimônio de qualquer cidadão sem uma ordem judicial, e obrigaria advogados e jornalistas a revelar informações de clientes e fontes informativas, entre outros aspectos.



Em La Paz, dezenas de varejistas marcharam por ruas e avenidas até a sede do Ministério da Economia, que lidera a luta contra a legitimação de lucros, com cartazes contra a lei e bandeiras bolivianas.



Figueroa assinalou que, se o governo não anular a lei em breve, seus protestos se repetirão em todo o país.



Por outro lado, o ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, considerou que as "mobilizações não tiveram nenhum efeito" e "as atividades estão funcionando normalmente em todo o país", porque a convocação para os protestos tinha fins "políticos e mentirosos".



O governo do presidente Arce pediu a abertura de mesas de diálogo com os dirigentes dos vendedores populares para explicar-lhes o conteúdo da lei e afastar seus temores.