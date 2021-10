Reino Unido aumenta o salário mínimo para 9,50 libras por hora

AF Agence France-Presse

(crédito: AFP)

O salário mínimo aumentará no Reino Unido de 8,91 para 9,50 libras a hora (12,26 a 13 dólares; 10,50 a 11,26 euros) a partir do ano que vem, anunciou o Tesouro britânico nesta segunda-feira (25).



Com este aumento, "um trabalhador em tempo integral que ganhe o salário mínimo nacional verá como seu pagamento vai aumentar mais de 1.000 libras em um ano", afirmou o Tesouro em um comunicado.



Este aumento será aplicado a trabalhadores de 23 anos ou mais, mas a medida estará associada a outros aumentos para trabalhadores mais jovens.



"Este aumento salarial [...] nos coloca no caminho do nosso objetivo, de acabar com os salários baixos antes que este Parlamento" termine seu mandato, explicou o ministro das Finanças britânico Rishi Sunak em nota.



A medida acompanha o anúncio do governo de um fundo de 500 milhões de libras para ajudar as famílias de baixa renda a enfrentarem a alta dos preços dos alimentos e dos serviços públicos durante o inverno.