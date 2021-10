Dois mortos e vários feridos em explosão de ônibus em Uganda

AF Agence France-Presse

(crédito: AFP)

Ao menos duas pessoas morreram e outras várias ficaram feridas em uma explosão nesta segunda-feira (25) à noite em um ônibus perto de Kampala, afirmou a polícia dois dias depois de um atentado reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI) na capital de Uganda.

"Foi enviada uma equipe de especialistas em explosivos para Lungala, na estrada Kampala-Masaka, após a explosão fatal em um ônibus (...) por volta das 17h00" (11h00 no horário de Brasília), declarou o porta-voz policial Fred Enanga.

"Até agora foram confirmadas as mortes de duas pessoas", acrescenta no comunicado, no qual disse que vários feridos estão sendo retirados do local.

"O acesso ao local está proibido à espera de uma avaliação a fundo e da investigação por parte de especialistas em explosivos", disse. Não deu detalhes sobre as causas da explosão.

O saldo foi confirmado pela empresa Swift Safaris, proprietária do ônibus.

"Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas em uma explosão que ocorreu em um dos nossos ônibus que ligam Kampala com o oeste de Uganda nesta noite ", declarou à AFP Albert Akankwasa, um dos diretores.

A cidade de Lungala está a cerca de 35 km ao oeste de Kampala.

No sábado à noite, um atentado com bomba deixou um morto e vários feridos em um restaurante de Kampala. A polícia o classificou como ato de "terrorismo interno", mas foi reivindicado nesta segunda-feira pelo grupo Estado Islâmico na África Central (ISCAP).

Em 8 de outubro, o ISCAP reivindicou a autoria de um atentado com bomba contra uma delegacia em Kawempe, perto de onde ocorreu a explosão de sábado.