EUA se diz 'profundamente preocupado' com novas construções israelenses na Cisjordânia

AF Agence France-Presse

(crédito: AFP)

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (26) que estão "profundamente preocupados" com o anúncio de Israel sobre a construção de mais de mil novas residências nas colônias judaicas da Cisjordânia ocupada.



"Estamos profundamente preocupados com o projeto do governo israelense", declarou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, aos jornalistas.



"Nos opomos firmemente à ampliação das colônias, o que é totalmente contrário aos esforços de reduzir as tensões e garantir a calma, e afeta as perspectivas de uma solução de dois Estados", israelense e palestino, acrescentou.



"Estimamos também que todo o esforço que busca legalizar retroativamente os assentamentos ilegais é inaceitável", prosseguiu, ao assegurar que funcionários do mais alto escalão do governo americano apresentaram essas posições "diretamente" a seus colegas israelenses.



Este é um dos posicionamentos mais firmes tomados pelos Estados Unidos em relação à colonização israelense nos territórios palestinos desde a chegada do presidente Joe Biden à Casa Branca, no início deste ano.



Seu antecessor, Donald Trump, adotou uma posição mais tolerante. Seu secretário de Estado, Mike Pompeo, inclusive modificou, em 2019, a doutrina americana e afirmou que Washington deixou de considerar as colônias como contrárias ao direito internacional, uma decisão comemorada por Israel, mas denunciada pelos palestinos.