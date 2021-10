Menina é achada viva em floresta, ao lado de corpo da mãe, na Rússia

CB Correio Braziliense

(crédito: Facebook/ reprodução )

Uma menina de 10 anos foi encontrada ao lado do corpo da mãe em uma floresta de Vladimir, na Rússia, no último domingo (24/10). O local é conhecido por abrigar ursos.

A mãe, de 36 anos, e a menina tinham saído para uma caminhada, mas como não estavam com roupas adequadas para o frio, a mulher acabou morrendo de hipotermia. Isso ocorre quando o corpo não resiste a baixas temperaturas. Nessa época do ano, essa região pode registrar temperaturas abaixo de zero.

De acordo com o jornal russo Moskovsky Komsomolets, a mulher teria saído com a criança depois que a avó da menina, Svetlana Pankova, de 58 anos, uma paramédica, morreu vítima da covid-19.

Mais de 80 voluntários participaram das buscas pelas as duas, com a ajuda de um helicóptero e cães farejadores.

A menina foi localizada na floresta e recebeu os primeiros atendimentos. De acordo com as autoridades locais ela está bem e não corre risco de morte.