Jacaré 'viciado em sexo' é contido por 12 homens em zoo da Austrália

GG Gabriela Gatti* - Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Internet)

Apelidado de "Kanye West", em homenagem ao rapper estadunidense, um jacaré de um zoológico da Austrália precisou ser isolado após se "viciar em sexo". Foram necessários mais de 10 cuidadores para lutar contra o animal e conseguir levá-lo até uma jaula. Ele pesa 350 kg e tem 4 metros de comprimento.

Segundo o site "Daily Mail", o jacaré ficará alguns meses dentro da jaula para se acalmar. O diretor do zoológico, Tim Faulkner, informou que por mais que seja comum animais emitam sons de acasalamento, mas Kanye teria passado dos limites e estaria passando a "aterrorizar" os outros jacarés da lagoa.



Os cuidadores contam que o jacaré passou a agir de forma extremamente agressiva após a mudança de clima. Além disso, o acasalamento da espécie está relacionado com a temperatura do ambiente.

"Kanye saiu muito explosivo da hibernação, se tornando um perigo para ele mesmo, para outros jacarés e para a equipe. Ele é jovem, cheio de testosterona e está causando estragos. Então a melhor coisa a fazer é enviá-lo ao 'cantinho do castigo' para um tempo de reflexão", explicou Tim.

Em março, mais de 20 jacarés passaram a viver na lagoa australiana, juntando-se aos 45 jacarés adultos que já viviam no local. Os administradores do zoológico acreditam que Kanye tenha se irritado com a chegada dos novos animais, uma vez que são apegados ao seu território.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria