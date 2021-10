Rainha Elizabeth II ficará em repouso por 'pelo menos' mais duas semanas

AF Agence France-Presse

(crédito: Oli SCARFF / POOL / AFP)

A rainha britânica Elizabeth II ficará em repouso por "pelo menos" mais duas semanas, anunciou nesta sexta-feira (29) o Palácio de Buckingham, depois que a monarca passou uma noite em um hospital na semana passada para "exames preliminares".

"Seguindo o conselho dos médicos que disseram a sua majestade para descansar por alguns dias, a rainha decidiu que continuará em repouso por pelo menos mais duas semanas", informou o palácio real em um comunicado.

Após uma agenda lotada nas primeiras semanas de outubro, Elizabeth II, de 95 anos, a soberana que está a mais tempo no trono, passou uma noite em um hospital há nove dias.

No entanto, segundo informou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, continuará realizando "tarefas leves", como audiências, por videochamada.

Por recomendação dos médicos, também cancelou duas viagens: uma à Irlanda do Norte e outra a Glasgow para participar, na próxima semana, da Conferência do Clima da ONU.

A rainha "lamenta" ter que desistir de participar do Remembrance Day, em 13 de novembro, o qual homenageia os soldados britânicos e da Commonwealth, acrescentou o Palácio.

Mas "mantém a firme intenção" de estar no evento que marca o domingo da lembrança, um dia depois, em torno do Cenotáfio, em Londres, informou a instituição em um comunicado.

Não foram fornecidos mais detalhes sobre seu estado de saúde ou sobre os exames que foram realizados durante sua breve internação.

O médicos ordenaram repouso para a rainha em 20 de outubro, um dia após uma recepção no castelo de Windsor, na qual conversou com o primeiro-ministro Boris Johnson e com o empresário americano Bill Gates.

Nos últimos dias, ela participou de alguns eventos por videoconferência no palácio de Windsor, próximo a Londres.