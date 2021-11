COP-26: Yellen pede que setor privado contribua mais para iniciativas climáticas

AE Agência Estado

(crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, incitou o setor privado nesta quarta-feira (3) a fazer mais para apoiar iniciativas de combate a mudanças climáticas. "A lacuna entre o que os governos têm e o que o mundo precisa é grande, e o setor privado precisa ter um papel maior", disse Yellen, em discurso referente à transição energética, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-26), em Glasgow, na Escócia.

Yellen disse também que os Estados Unidos vão se juntar ao Reino Unido no apoio ao chamado mecanismo de mercados de capitais de fundos de investimento voltados ao clima, que ajudará a atrair novos recursos do setor privado para ações climáticas e contribuir com US$ 500 milhões ao ano para tecnologias limpas e a transição do carvão para alternativas sustentáveis.