Kremlin rebate críticas de Biden e diz levar mudança climática 'a sério'

AF Agencia France Presse

(crédito: MIKHAIL KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP)

O Kremlin refutou nesta quarta-feira (3) as críticas do presidente americano, Joe Biden, sobre a ausência de seu homólogo russo, Vladimir Putin, na cúpula mundial do clima em Glasgow e garantiu que Moscou leva o aquecimento global a sério.

"Não estamos de acordo" com as críticas de Biden, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmando que as ações que a Rússia está tomando contra a mudança climática são "coerentes, ponderadas e sérias".

Na terça-feira (2), Biden denunciou a ausência de líderes da China e da Rússia na conferência sobre o clima COP26, que acontece em Glasgow.

Nela, cerca de 100 países chegaram a um acordo para conter as emissões de metano, uma das principais fontes do aquecimento global.

"Sua tundra está queimando, literalmente, sua tundra está queimando. Ele enfrenta problemas climáticos muito, muito sérios, mas está em silêncio", disse o presidente dos Estados Unidos sobre Putin.

"A tundra queima, sim, mas não vamos nos esquecer que as florestas também queimam na Califórnia, na Turquia e em outras partes do mundo", rebateu Peskov nesta quarta-feira.

"É claro que não minimizamos a importância do que está acontecendo em Glasgow", mas "as ações climáticas da Rússia não estão orientadas para este, ou aquele, acontecimento", frisou.

No mês passado, o Kremlin anunciou que Putin não compareceria à COP26, mas declarou que o clima era uma "prioridade" para a Rússia, um dos países mais poluentes do mundo.