Papa condena 'ato covarde de terrorismo' contra o primeiro-ministro iraquiano

AF Agence France-Presse

(crédito: Tiziana FABI / AFP)

O papa Francisco condenou nesta terça-feira (9) o "ato covarde de terrorismo" no domingo, com um drone com explosivos, contra o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kazimi, que ficou ferido.

“Depois do ataque a sua residência em Bagdá, o papa deseja expressar sua proximidade em oração a você e sua família e também aos feridos”, escreveu o cardeal Pietro Parolin - secretário de Estado do Vaticano - em um telegrama dirigido ao primeiro-ministro, divulgado nesta terça-feira em um comunicado da Santa Sé.

Condenando um "ato covarde de terrorismo", o papa - que visitou o Iraque em março durante uma viagem histórica - reza para que o povo iraquiano possa seguir "com sabedoria e determinação o caminho da paz por meio do diálogo e da solidariedade fraterna", acrescenta o telegrama.

A comunidade internacional, incluindo Estados Unidos, Irã e Conselho de Segurança das Nações Unidas, condenou o atentado, que até agora não foi reivindicado e que ocorre em um contexto de escalada das tensões após as eleições legislativas no Iraque em outubro.