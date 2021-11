Advogado brasileiro é eleito para Corte Interamericana de Direitos Humanos

RN Ronayre Nunes

Com 36 anos, Rodrigo Mudrovitsch foi o segundo mais jovem a ser integrado na corte durante toda a história da OEA - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Formado em direito pela Universidade de Brasília (UnB) — onde também conseguiu o título de mestre em Direito, Estado e Constituição — e doutor em Direito Constitucional pelo Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo (USP), o brasileiro Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, 36 anos, foi eleito, nesta sexta-feira (12/11), como o novo juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA).



Mudrovitsch foi indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o cargo. O jurista — que atua em algumas comissões no Congresso Nacional, além do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e no Conselho Nacional de Justiça — disputava quatro vagas contra sete candidatos em um universo de 24 possíveis votos.

De grande importância, o cargo é responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos em todo o continente Americano. Mudrovitsch ficará na posição por seis anos ao lado de outros seis juízes na sede da OEA, em São José, na Costa Rica.

Pelas redes sociais, Bolsonaro celebrou a vitória de Mudrovitsch: “O resultado demonstra, além das qualidades do candidato, o reconhecimento da excelente política externa do Governo Bolsonaro na pessoa do Ministro das Relações Exteriores, Carlos França”.