Eleições 2022: Presidente Bolsonaro decidiu se filiar ao PL

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução/Youtube )

O presidente Jair Bolsonaro escolheu o partido que deve enfrentar às eleições de 2022. Entre esta segunda (8/11) e terça-feira (9), o chefe do Executivo deve ingressar no PL, de Valdemar Costa Neto. A informação é do jornal O Globo.

Bolsonaro vinha negociando com a legenda e com o PP. O Republicanos também demonstrou interesse em ter o mandatário como filiado. O presidente está há dois anos sem partido, desde que saiu do PSL.

A cúpula do PL se reuniu no mês passado para tratar da ida de Bolsonaro para o partido.

A sigla que receber Bolsonaro irá arrastar consigo parte da ala de deputados bolsonaristas que ainda está no PSL. Segundo interlocutores do Planalto, um dos motivos para o presidente decidir pelo PL é ter o controle, ao menos, de diretórios regionais e algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022.