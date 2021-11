Israel aprova vacinação contra covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos

AE Agência Estado

O Ministério da Saúde de Israel aprovou neste domingo (14) a aplicação de vacinas contra a covid-19 em crianças com idade entre 5 e 11 anos. A medida segue o que já foi adotado por autoridades sanitárias dos Estados Unidos no início do mês, quando foi autorizada a imunização para a mesma faixa etária.

Israel foi um dos primeiros países do mundo a realizar uma ampla campanha de vacinação contra a covid-19 em sua população adulta e adolescentes no início deste ano, e se tornou o primeiro país a realizar uma forte campanha de reforço durante o verão.

Especialistas dizem que os esforços agressivos de vacinação de Israel ajudaram a conter a disseminação do coronavírus e a controlar uma onda recente da variante delta. Mas o país viu o coronavírus continuar a se espalhar entre as populações não vacinadas, incluindo crianças.

Em nota, o Ministério da Saúde disse que seu diretor-geral, Dr. Nachman Ash, aceitou a recomendação de consultores especialistas para inocular crianças com a vacina da Pfizer/ BioNTech. A maioria dos conselheiros acredita que os benefícios da vacina superam os riscos.

O ministério informou que nos próximos dias anunciará uma data para o início da campanha. A imprensa israelense disse que a vacinação de uma dose infantil do imunizante deve começar na próxima semana. Fonte: Associated Press.