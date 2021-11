Skate elétrico explode enquanto carregava dentro de casa; veja vídeo

TM Thays Martins

(crédito: West Midlands Fire Service )

Um skate elétrico explodiu enquanto carregava dentro de uma casa em West Midlands, na Inglaterra, no último sábado (13/11). A explosão acabou provocando um incêndio.

Câmaras de segurança registraram o momento. As imagens forma divulgadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade.

WATCH: A video shows the moment a hoverboard battery exploded, starting a fire which left a West Mids woman seriously ill in hospital. Read her son's safety plea: https://t.co/4KLZwQMzmj pic.twitter.com/Xs6dFgjyDD — West Midlands Fire Service (@WestMidsFire) November 15, 2021

De acordo com o Bombeiros, a explosão ocorreu a poucos metros do quarto onde estava uma mulher, de 54 anos, acamada.

A mulher, que tem esclerose múltipla e problemas cardíacos, foi hospitalizada depois de ser resgatada da casa pelos Bombeiros.

“É horrível. Minha mãe está muito doente no hospital. Os danos causados pelo fogo e pela fumaça na casa são simplesmente inacreditáveis", disse o filho da mulher, Shane Johnson, de 34 anos.

Para atendar a ocorrência, os Bombeiros disponibilizaram cinco viaturas e 30 bombeiros.

O Corpo de Bombeiros local alerta que, ao comprar itens elétricos, é preciso conferir se eles são confiáveis e seguir os padrões de segurança. Além disso, alertam para não deixar itens carregando por cima de travesseiros ou camas e assim que estiverem carregados é preciso retira-los da tomada.

Outras orientações são de sempre utilizar cabos originais e recomendados para o dispositivo e verificar se a tensão de saída e as classificações de corrente marcadas no carregador e no dispositivo elétrico são as mesmas.