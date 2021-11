Princesa Charlene do Mônaco é internada com quadro de exaustão

AF Agence France-Presse

(crédito: VALERY HACHE / AFP)

A princesa Charlene, que voltou para Mônaco no início de novembro após vários meses na África do Sul, está sendo tratada por um quadro de "grande fadiga" em um "centro especializado" fora do principado - disse uma fonte próxima ao palácio nesta terça-feira (23).

"A princesa Charlene está fora de Mônaco há algum tempo. Ela foi internada em um centro especializado após uma grande fadiga", afirmou a mesma fonte à AFP, confirmando as declarações do príncipe Albert II à revista People.

O soberano monegasco explicou à revista americana que sua mulher sabia que "descansar e seguir um tratamento médico de verdade era a melhor coisa a fazer".

"E não em Mônaco, por questões de confidencialidade", acrescentou.

Em 16 de novembro, o Palácio informou que o casal considerava necessário "um período de calma e descanso" para que a princesa se recuperasse "de um profundo estado de fadiga generalizada", após os "extenuantes tratamentos médicos dos últimos meses".

Depois de vários meses na África do Sul, onde passou por várias cirurgias por uma infecção grave de ouvido, nariz e garganta, a esposa do príncipe Albert voltou ao principado em 8 de novembro.

Ex-nadadora de alto nível, Charlene Lynette Wittstock nasceu em 1978 na Rodésia (atual Zimbábue). Casou-se com o príncipe Albert II de Mônaco em 2011.

Os dez anos de casamento não puderam ser celebrados em julho no principado, devido à ausência de Charlene.

Albert é filho do príncipe Rainier III e de Grace Kelly, estrela de cinema americana falecida em um acidente de carro em 1982.